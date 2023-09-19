Philadelphia 76ers koçu Nick Nurse, yıldız oyuncusu Joel Embiid'in gelecek sezon 'yük yönetimi' yapmayacağını söyledi.



Nurse, Sixers Wire'dan Ky Carlin ile yaptığı röportajda Embiid'in önümüzdeki sezon daha fazla maçta forma giymesini istediğini söyledi:



"Daha fazla maçta oynamasını sağlamaya çalışacağız. Amacımız bu alanda gelişme kaydetmesi, aksi yöne gitmesi değil. Bu tarz şeylerde her zaman başka durumlar da ortaya çıkabilir, ama bilmiyorum. Adamların ellerinden geldiğince oynamalarını sağlayacağım ve oradan duruma bakacağız."



Embiid geçtiğimiz sezon 66, 2021-22 sezonunda ise 68 maça çıkmıştı.



