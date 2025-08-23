23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-016'
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-017'

Nurettin Açıkalın: "Tek hedef kazanmak"

Galatasaray maçı öncesinde Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Ağustos 2025 13:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nurettin Açıkalın: 'Tek hedef kazanmak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Oyuncuların, Gisdol'un gelmesiyle birlikte taze kan ve heyecan bulduğunu düşünüyorum. Hocamızın lider bir duruşu var. Verimli bir teknik direktör olacağına inanıyorum." dedi.

Açıkalın, AA muhabirine, Gisdol'un mesleki kariyerine ve tecrübesine güvendiklerini ve bu yüzden göreve getirdiklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin başına takıma uygun bir teknik adam getirmenin önemini vurgulayan Açıkalın, "Takımımıza uygun bir teknik anlayış olması çok önemliydi. Biz de o yönde karar verdik diye düşünüyorum. Oyuncuların, Gisdol'un gelmesiyle birlikte taze kan ve heyecan bulduğunu düşünüyorum. Hocamızın lider bir duruşu var. Oyunculara verimli bir teknik direktör olacağına inanıyorum." diye konuştu.


"EKSİKLERİ DE TAMAMLAYACAĞIZ"

Açıkalın, verimli bir transfer süreci geçirdiklerini, 9 yeni oyuncunun 7'sinin ilk maçta forma şansı bulduğunu anlattı.

Transfer arayışlarının sürdüğüne dikkati çeken Açıkalın, şöyle konuştu:

"9 yeni ismi takıma kazandırdık ama diğer taraftan da iskelet kadromuzu muhafaza ettik. Biz iskelet kadroya ilave yaptık. Transfer süreci eleştiriler aldık. Teknik heyetimiz ve sportif direktörümüz Muhammed Türkmen başkanlığında yapılan araştırmalar sonucunda transferlerimizi gerçekleştirdi. Transfer tahtasının açılmasıyla beraber 8 transferi aynı gün ilan ettik. Sonradan da bir arkadaşımız daha katıldı. Tabi eksik olan yerlerimiz var. Herkesin gördüğü, bizim de gördüğümüz eksik yerler var. Onların üzerinde de çalışıyoruz. O eksikleri tamamlayacağız."

"TRANSFERLERDEN MEMNUNUZ"

Ligde geçen hafta İstanbul Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıklarını anımsatan Açıkalın, Başakşehir gibi önemli bir deplasmandan 1 puanla gelmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Karşılarında daha önce Avrupa maçları oynamış bir takım olduğunu anımsatan Açıkalın, "Onlar lige bizden önce başlamışlardı. Bizim ilk maçımızdı. Bu maçta 9 transferimizin 7'si forma şansı buldu. Takımımızın oyununu beğendik. Tabii daha eksiklerimiz var. Oyuncuların birbirlerine uyum süreci var. Sonuçta bir gün önce transfer ettiğimizi ertesi gün maça çıkarttık. O yüzden eksikler muhakkak var ama bunları giderilebilecek, çalışılırsa telafi edilebilecek eksiklikler olarak görüyoruz. O yüzden takımımızın oyunundan da transferlerimizden de memnunuz." ifadelerini kullandı.

Açıkalın, Kayserispor'un önemli hedefleri olan bir kulüp olduğunu ancak bu hedeflere ulaşmak için acele kararlar alınmaması gerektiğini belirtti.

Kayserispor'un her platformda rakipleriyle korakor mücadele edebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Açıkalın, "Kayserispor sıkıntılı süreçleri tekrar yaşasın istemiyoruz. Allah bir daha göstermesin, sıkıntılıydı, stresli günlerdi. Tabii ki mali tablolarımızı bozmadan, daha önce yaşadığımız kötü tecrübelerimizi yaşamadan en üst seviyelerde ligi bitirmek istiyoruz. Her taraftarımızın gönlünden Avrupa geçer, Türkiye Kupası geçer. Tabii ki takımımız iyi yerlerde olsun ama bunların hiçbiri bir anda olacak işler değil." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNCE KAYSERİSPOR DİYORUM"

Hem transfer hem de eski borçların kapatılması sürecinde kendilerine destek olanlar kadar önlerine duvar örenleri de gördüklerini dile getiren Açıkalın, Kayserispor'un transfer tahtası açılmasın diye dua edenlere şahit olduğunu söyledi.

Şehrin takımına daha fazla sahip çıkması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Açıkalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burayı 11 futbolcunun oynadığı bir kulüp olarak görürsek Kayserispor'u yanlış yerden görürüz. Kayserispor, sorumluluk projesidir. Kayserispor, şehir için çok büyük bir markadır. Yarın Galatasaray'ı misafir edeceğiz. Şehirdeki ticari hareketlenmeye hepimiz şahit olacağız. Muhakkak çevre illerden de gelenler olacak. Kayseri'de ne yazık ki 'Biz toptan uzak duruyoruz.' cümlesini çok duyuyorum. Bunu da ben bir kaçış cümlesi olarak görüyorum. Kayserispor olunca 'Toptan uzak duruyoruz.' diyenler başka takımların bayrağını sallıyorlar. Onları da görüyoruz. O yüzden her şeyden önce şehrimizi desteklemelerini bekliyoruz. Şehrimizin takımını desteklemelerini bekliyoruz. Büyük takımları tutabilirler, sempati duyabilirler. Büyük takımlara karşı çocukluğundan beri bir aidiyet duygusu içerisinde olabilirler ama Kayserispor olduğu sürece herhangi bir başka takımla gönül bağı içerisinde olmalarını ben doğru bulmuyorum. Önce Kayserispor diyorum."

"TEK HEDEF KAZANMAK"

Galatasaray maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Açıkalın, şunları kaydetti:

"İçerideki ilk maçımızda Galatasaray gibi güçlü bir takımla mücadele edeceğiz. Kayserispor'un her zaman kazanmaktan başka bir hedefi olamaz. Burada seyirci desteğimiz çok önemli. Seyircimiz bizim ayrılmaz bütünümüz, parçamız. Stadımızı inşallah hak ettiği gibi dolduracağız. Kendi seyircimiz önünde başarılı olacağımıza inanıyorum. Galatasaray büyük bir takım, büyük oyuncuları var ama bizi bunların hiçbiri ilgilendirmiyor. Geçen yıl da söylemiştim. Bizim formamızı giyen her oyuncumuz bizim için değerlidir, yeteneklidir ve kıymetlidir. O yüzden biz başkasının işine değil kendi işimize bakıyoruz."

 
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
