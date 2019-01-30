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Nuno Gomes: ''Mitroglou'yu geri getirin!''

Benfica'nın unutulmaz futbolcularından Nuno Gomes, Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Yunan golcü Kostas Mitroglou hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nuno Gomes: ''Mitroglou'yu geri getirin!''
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30 Ocak 2019 17:27
Benfica ve Portekiz futbolunun efsane isimlerinden Nuno Gomes, Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kostas Mitroglou'yu değerlendirdi.

France Football'a konuşan Nuno Gomes, Kostas Mitroglou'nun eski takımı Benfica'ya dönmesi gerektiğini söyledi.

''KOSTAS HARİKA BİR OYUNCU''

30 yaşındaki forvet hakkında açıklamalarda bulunan Gomes, ''Mitroglou'nu geri getirin! Benfica, ona kollarını açacaktır. Kostas Mitroglou harika bir oyuncu, buna hiç şüphe yok. Belki karakteri Marsilya'ya uymadı ve orada istediğini yapamadı. Ama bu, iyi bir oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmiyor.'' şeklinde konuştu.

30 yaşındaki Yunan golcü, 2017 yılında Benfica'dan 15 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer olmuştu.

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