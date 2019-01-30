Nuno Gomes: ''Mitroglou'yu geri getirin!''

Benfica ve Portekiz futbolunun efsane isimlerinden'ın anlaştığı iddia edilen Kostas Mitroglou'yu değerlendirdi.France Football'a konuşan Nuno Gomes, Kostas Mitroglou'nun eski takımı Benfica'ya dönmesi gerektiğini söyledi.30 yaşındaki forvet hakkında açıklamalarda bulunan Gomes, ''Mitroglou'nu geri getirin! Benfica, ona kollarını açacaktır. Kostas Mitroglou harika bir oyuncu, buna hiç şüphe yok. Belki karakteri Marsilya'ya uymadı ve orada istediğini yapamadı. Ama bu, iyi bir oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmiyor.'' şeklinde konuştu.30 yaşındaki Yunan golcü, 2017 yılında Benfica'dan 15 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer olmuştu.