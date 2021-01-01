Nuggets ve Austin Rivers, "ciddi görüşmelerde"

Denver Nuggets ve serbest oyuncu Austin Rivers'ın anlaşmaya varmak için ciddi görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.



Rivers sezona New York Knicks ile başlamış, son takas tarihinde Oklahoma City Thunder'a gönderilmiş ve ardından serbest bırakılmıştı.



28 yaşındaki Rivers, bu sezon 21 maçta %36.4 üçlük isabetiyle 7.3 sayı ortalaması yakalamıştı.



Nuggets, Pazartesi günü Golden State Warriors karşısında sol çapraz bağını kopararak sezonu kapatan Jamal Murray'nin yerine oyuncu alma arayışında. Denver'ın kadroda guard rotasyonunda Facundo Campazzo ve Monte Morris bulunuyor.



Denver şu anda Batı Konferansı'nda 35-20'lik derecesiyle dördüncü sırada yer alıyor.



