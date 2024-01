Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, Miami Heat'in eski süperstarları LeBron James ve Dwyane Wade'in 2011 NBA Finalleri sırasında hastalığıyla dalga geçmesine değindi.



iHeartPodcasts ve 'Wade's 59th & Prairie Entertainment'ın ortak yapımı olan "The Why with Dwyane Wade"in ilk bölümünde samimi bir açıklama yapan Nowitzki, James ve Wade'in 2011 NBA Finalleri sırasında kendisinin hastalığıyla öksürme taklidi yaparak dalga geçmeleri hakkındaki duygularını paylaştı.



Dirk, o ana yönelik hoşnutsuzluğunu şu sözlerle ifade etti:



"Hoşuma gitmemişti. Bana biraz saygısızlık gibi gelmişti. Kariyerimde hiçbir zaman sakat veya hastaymış numarası yapmış biri değildim. O gün kendimi pek iyi hissetmiyordum, biraz ateşim vardı, hepsi bu. Bence çocukça bir hareketti."



Nowitzki, rahatsızlığına rağmen, dikkatlerin Mavericks'in şampiyonluk hayalini gerçekleştirmesine sadece iki maç uzakta olduğu Finallerin 5. maçından başka yöne çevrilmesini istemediğini açıkladı.



Wade de Nowitzki'ye katılarak, yaptığı hareketin "çocukça" olduğunu itiraf etti:



"Serinin kontrolü bizde diye düşünüyorduk, fakat bize sürekli 'Dirk hasta, Dirk'ün eli sakat' falan deyip duruyorlardı. Bunları duymaktan gına gelmişti. 2-0 öndeyiz, ne diye Dirk hasta deyip duruyorsunuz? Sanırım bu, olayı daha da büyütmüştü. O anı tekrar izleyince ne kadar çocukça bir hareketin kameraya yansımış olduğunu görüyorsunuz. Keşke yaşanmasaydı."



Mavericks, seride 2-0 geriye düştükten sonra Finalleri 4-2 kazanmayı başarmış ve Nowitzki ise Finaller MVP'si seçilmişti.