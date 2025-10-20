20 Ekim
Nicolo Zaniolo, Serie A'da siftah yaptı!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Udinese, deplasmanda Cremonese ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 20 Ekim 2025 23:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Nicolo Zaniolo, Serie A'da siftah yaptı!
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Udinese, deplasmanda Cremonese'ye konuk oldu.

Stadio Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

NICOLO ZANIOLO'DAN LİGDE SİFTAH

Udinese'nin Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo,51. dakikada takımının tek golünü attı. İtalyan yıldız, attığı bu gol ile bu sezon Serie A'daki ilk golünü kaydetti.

Ev sahibi Cremonese'nin golü ise 4. dakikada Filippo Terracciano attı.

Bu sonuçla birlikte Udinese, 9 puanla 11. sırada konumlandı. Cremonese ise 10 puan ile 10. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Udinese, Lecce'yi ağırlayacak. Cremonese, Atalanta'yı konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
