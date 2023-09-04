Avrupa kupalarına listelerin gönderilmesi için son saatler yaşanırken; Fransa'dan Türkiye için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; bonservisi Arsenal'de bulunansağlık kontrollerinden geçti.Haberde; Pepe'nin ilk etapta Türkiye seçeneğine sıcak bakmadığı ancak fikrinin değiştiği yazılırken, yıldız oyuncununya daimza atmasının beklendiği kaydedildi.L'Equipe'in daha sonra güncellediği habere göre; Nicolas Pepe, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Haberde oyuncunun kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği yazıldı.Arsenal'in 2019 yılında 80 milyon euro karşılığında transfer ettiği Pepe, İngiliz ekibiyle 112 resmi maça çıktı ve 27 gol, 21 asistlik katkı sağladı.