Charlotte Hornets'in sözleşmesinde kalan 27.1 milyon doları zamana yayarak ödemek için kendisini serbest bırakmasının ardından, Nicolas Batum'un birkaç NBA takımından ilgi görmesinin beklendiği açıklandı.



BasketSession tarafından bildirildiği üzere, Fransız forvet, özellikle bu sezon şampiyonluk için mücadele etmeleri beklenen takımlardan, serbest oyuncu olarak büyük ilgi görüyor.



NY Post'tan Brian Lewis'e göre, veteran forvet ile ilgilenen bu takımlar arasında, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, LA Clippers, Utah Jazz, Toronto Raptors ve Golden State Warriors bulunuyor.



Geçtiğimiz sezon, Batum'un kariyerinin en başarısız sezonuydu ve 2017-18 sezonunda yakaladığı 11.6 sayı ortalamasından, 3.6 sayıya düşmüştü.



Batum, 2020-21 sezonu için kadrolarını tamamlama sürecinde olan birkaç muhtemel talibine, deneyim ve savunma çok yönlülüğü sunacak bir oyuncu.



