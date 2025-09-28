Nice ile Paris FC, puanları paylaştı!

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Nice, Paris FC'yi konuk etti.
Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.
Nice'in golü 40. dakikada Sofiane Diop'tan gelirken Paris FC'nin golü 88. dakikada Jean-Philippe Krasso'nun penaltı vuruşundan geldi.
Bu sonuçla birlikte Nice ve Paris FC, ligdeki puanını 7'ye yükseltti.
Nice, ligin 7. haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Paris FC ise evinde Lorient'i ağırlayacak.
