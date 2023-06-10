Newcastle United'dan Joao Felix hamlesi!

Premier Lig ekibi Newcastle United, Atletico Madrid'de isteneni veremeyen Joao Felix'i kiralamak istiyor

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Newcastle United'dan Joao Felix hamlesi!
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10 Haziran 2023 20:11
Son güncelleme 10 Haziran 2023 20:14
Atletico Madrid'de istediğini sahaya yansıtamayan Joao Felix'in yeni takımı netlik kazanıyor.

İngiliz basını Chronicle Live'da yer alan habere göre; Newcastle, Joao Felix'i kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre İngiliz ekibi, kısa süre içinde Atletico Madrid'e Felix için 13 milyon euroluk bir kiralama teklifi sunacak.

Atletico Madrid'in de bu transfere, oyuncunun gelişimine katkı sağlayacağını düşünerek sıcak baktığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Felix, mavilerde de istediği etkiyi yaratamamıştı.

23 yaşındaki oyuncu Chelsea'de 20 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti.

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