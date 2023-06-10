Newcastle United'dan Joao Felix hamlesi!

Atletico Madrid'de istediğini sahaya yansıtamayan Joao Felix'in yeni takımı netlik kazanıyor.



İngiliz basını Chronicle Live'da yer alan habere göre; Newcastle, Joao Felix'i kadrosuna katmak istiyor.



Habere göre İngiliz ekibi, kısa süre içinde Atletico Madrid'e Felix için 13 milyon euroluk bir kiralama teklifi sunacak.



Atletico Madrid'in de bu transfere, oyuncunun gelişimine katkı sağlayacağını düşünerek sıcak baktığı ifade edildi.



Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Felix, mavilerde de istediği etkiyi yaratamamıştı.



23 yaşındaki oyuncu Chelsea'de 20 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti.





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