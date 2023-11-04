İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal karşılaştı.
St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle United 1-0 kazanırken galibiyet golünü 64. dakikada Anthony Gordon kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal 24 puanda kalırken, Newcastle United puanını 20 puana yükseltmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Newcastle United deplasmanda Bournemouth'a konuk olurken, Arsenal evinde Burnley'i ağırlayacak.
St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle United 1-0 kazanırken galibiyet golünü 64. dakikada Anthony Gordon kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal 24 puanda kalırken, Newcastle United puanını 20 puana yükseltmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Newcastle United deplasmanda Bournemouth'a konuk olurken, Arsenal evinde Burnley'i ağırlayacak.