Newcastle United, Arsenal'i tek golle yıktı

Premier Lig'in 11. haftasında Newcastle United evinde Arsenal'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United, Arsenal'i tek golle yıktı
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04 Kasım 2023 22:32
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal karşılaştı.

St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle United 1-0 kazanırken galibiyet golünü 64. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arsenal 24 puanda kalırken, Newcastle United puanını 20 puana yükseltmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Newcastle United deplasmanda Bournemouth'a konuk olurken, Arsenal evinde Burnley'i ağırlayacak.

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