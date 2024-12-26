Newcastle'dan satış kararı: Miguel Almiron

Newcastle United, kış transfer döneminde Miguel Almiron'u satmak istiyor. Newcastle, Almiron için 10 milyon ila 12 milyon pound civarında bir teklif arıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Newcastle'dan satış kararı: Miguel Almiron
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2024 20:40
İngiltere Premier Lig ekiplerimnden Newcastle United, 30 yaşındaki Paraguaylı kanat oyuncusu Miguel Almiron ile ilgili kararını verdi.

The Athletic'te yer alan habere göre Newcastle united, kış transfer döneminde Miguel Almiron'u satmak istiyor.

Haberde yer alan detaylara göre İngiliz ekibi, Almiron için 10 milyon ila 12 milyon pound civarında bir teklif arıyor.

24 MİLYON EUROYA GELDİ

1.74 boyundaki futbolcu, 2019 yılında ABD ekibi Atlanta'dan 24 milyon euro karşılığında alınmıştı.

BU SEZON ALMIRON

Almiron, bu sezon Newcastle United formasıyla çıktığı 10 resmi matta gol ve asist katkısı yapamadı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery