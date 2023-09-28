Newcastle, City'i kupada saf dışı bıraktı

İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Newcastle United, sahasında Manchester City'i 1-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle, City'i kupada saf dışı bıraktı
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28 Eylül 2023 00:01
Son güncelleme 28 Eylül 2023 00:37
İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan karşılaşmayı Newcastle United 1-0 kazanarak turu geçti ve sürprizi gerçekleştirdi.

Karşılaşmada Newcastle United'a galibiyeti 53. dakikada Aleksander Isak kaydetti.

De Bruyne, Stones, Bernardo Silva, Rodri gibi oyuncularından yoksun olan City, rotasyon kadrosuyla çıktığı zorlu mücadelede elenerek turnuvanın dışında kaldı.

*İngiltere Lig Kupası'nda 4. Tur eşleşmeleri;

Manchester United - Newcastle
Bournemouth - Liverpool
Chelsea - Blackburn
West Ham - Arsenal
Everton - Burnley
Exeter - Middlesbrough
Mansfield - Port Vale
Ipswich - Fulham



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