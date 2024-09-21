Neville: 'Arsenal bunu göstermeli'

İngiltere Premier Lig'de zirveyi doğrudan ilgilendiren maçta Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek.



Manchester United'ın efsane isimlerinden Gary Neville, bu maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.



Neville, "Arsenal, son iki yılda yaptıklarına rağmen henüz kararlı bir adım atamadı. Manchester City ile Etihad'da oynayacakları maçın şampiyonluk için belirleyeceğini olacağını söylemek için henüz çok erken. Ancak Arsenal'in ikna edici bir galibiyete ihtiyacı var. Manchester City'nin canını yakmaları ve bu maçların takımı olduklarını göstermeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.



İngiltere'deki dev maç öncesi Manchester City'nin 4 maçta 12, Arsenal'in ise 4 maçta 10 puanı bulunuyor.



Manchester City ile Arsenal arasındaki müsabaka pazar günü saat 18.30'da başlayacak.



