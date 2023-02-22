Brooklyn Nets, başantrenörü Jacque Vaughn'un sözleşmesini uzattığını duyurdu.



Nets, Vaughn ile 2026-27 sezonu sonuna dek sürecek çok yıllı bir sözleşme uzatması için anlaştığını açıkladı.



Brooklyn oyuncuları, Vaughn'a karşı eski koç Steve Nash'in yerine geçtiğinden beri liderliği, detaylara gösterdiği özen ve savunmaya odaklanması nedeniyle birçok kez övgülerde bulunmuştu. Kasım ayında işi devralan Vaughn, bu süre zarfında 32-19'luk bir seri yakalamış durumda ve Nets ekibi ise, Doğu Konferansı'nda 34-24'lük bir dereceyle beşinci sırada yer alıyor.





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