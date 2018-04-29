Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 20. dakikasında kırılma anlarından biri yaşandı. Ani gelişen Beşiktaş atağında Galatasaray kalecisi Muslera ile karşı karşıya kalan Alvaro Negredo, meşin yuvarlağın dibine girdi ancak kaleye isabet bulamadı.Mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamayan Negredo'ya Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir tepki gösterdi. Negredo'nun kaçırdığı %100 golden yaklaşık üç dakika sonra da Galatasaray'ın Fernando ile golü bulması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini bir adım daha yukarıya çıkarttı. Karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Negredo, yerini Lens'e bıraktı.