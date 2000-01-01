NBA yöneticileri, "Draymond Green takası, düşünülmeli" diyorlar!

Bazı NBA yöneticilerinin, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in takasının düşünülmesi gerektiğini söyledikleri ortaya çıktı.



Bleacher Report'dan Ric Bucher tarafından yayınlanan bir makalede, bazı lig yetkilileri, Warriors'ın gelecek sezona doğru yapabilecekleri hamleleri ele aldı.



Bununla birlikte, Bucher, makalesinde şu ifadelere yer verdi:



"Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green ve şimdi Andrew Wiggins'den oluşan çekirdeklerini iyileştirmenin yollarını araştırdıklarına dair hiçbir belirti yok, ama ligdeki bazı kişiler, genel menajer Bob Myers'ın Green'i takaslamayı düşünmesi gerektiğini söylüyorlar."



"GREEN'İN OLAYI BİTTİ"



Bucher, bir kaynağın kendisine Green için "30 yaşına geldi, çok para alacak ve sürekli konuşmaya devam ediyor" dediğini belirtirken, Doğu'daki bir GM'in, Warriors'ın Green için "muhtemelen başka bir lotarya hakkı seçebileceğini" açıkladı. Başka bir yöneticinin de "Draymond Green'in olayı bitti" şeklinde konuştuğunu kaleme aldı.



"VARLIĞI, PAHA BİÇİLMEZ"



Öte yandan, bir başkan yardımcısının ifadesinin de şu olduğu kaydedildi:



"Green'in lider ve soyunma odası varlığı, özellikle de Wiggins gibi yetenekli ama disiplinsiz bir oyuncunun ilave edildiği düşünüldüğünde, kaybetmek için çok değerli. Draymond, kendisinin laçkalaşmasına hiç izin vermeyecek, ve bu paha biçilmez bir şey. Wiggins, şampiyonluk deneyimi olan bir takımın en iyi dördüncü oyuncusu olduğunda, bu harika bir durum. Süper yetenekli, ama nasıl oynanacağına dair hiçbir fikri yok. Öğreniyor. Nasıl oynanacağını bilen adamlarla oynaması gerekiyordu."



Bucher ayrıca, Utah Jazz'in Donovan Mitchell ile ilişkisi tartışmalı hale gelen Rudy Gobert'i takaslama konusunda baskı hissetmesi durumunda, bazılarının Warriors'ın kendisini Green ile değiştirmesi gerektiğini düşündüğünü de ekledi.



