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NBA ve NBPA, aşılanmış oyuncular için yeni protokolleri onayladılar

NBA ve NBPA'in (Oyuncular Sendikası), aşılanmış oyuncular için yeni KOVID-19 protokollerini onayladıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA ve NBPA'in (Oyuncular Sendikası), aşılanmış oyuncular için yeni KOVID-19 protokollerini onayladıkları bildirildi.

Aşılanan oyuncular için gevşetilen kısıtlamalar arasında şunlar yer alıyor:

- Virüse maruz kalma sonrası karantina olmayacak
- Boş günlerde test olmayacak
- Dışarıda restoranlara gitme olanağı sunulacak
- Önceden test edilmeden, dört konuk deplasmanda ağırlanabilecek

Tamamen aşılanmış oyuncuların, antrenörlerin ve personelin de diledikleri zaman otelden ayrılabilecekleri, yüz yüze pazarlama etkinliklerine katılabilecekleri, ekip toplantıları düzenleyebilecekleri ve PCR testlerini günün erken saatlerinde tamamlayabilecekleri açıklandı.

Bir kişinin, son dozu aldıktan 14 gün sonra aşılanmış kabul edileceği belirtildi.


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