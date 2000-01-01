NBA, sağlıklı oyuncuları dinlendirme politikalarını güncelliyor

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre NBA'in, 2020-21 sezonu için takımların sağlıklı oyuncuları dinlendirmesini engellemeyi planlayan yeni bir dinlenme politikası uygulayacağı söylendi.



Takımların herhangi bir yüksek profilli, ulusal televizyonda yayınlanan maçlar için sağlıklı oyuncuları dinlendirmelerinin yasaklanacağı ve bir ihlal sonucunda, en az 100.000 dolar para cezası verilebileceği açıklandı.



Yeni bir oyuncu dinlenme politikasında, eksik, olağandışı durumlarda, bir takım aynı maç için birden fazla sağlıklı oyuncuyu dinlendirmeyecek ve takımlar ayrıca deplasmanda da sağlıklı oyuncuları dinlendirmeyecekler.



Haynes, takımların sağlıklı bir oyuncuyu dinlendirmeye karar verdiği durumlarda, o oyuncunun taraftarlar tarafından görülebilmesi gerektiğini belirtti.



Bu protokollerin, 2017'de oluşturulan oyuncu dinlenme politikası için güncellenmiş protokoller olduğu kaydedildi.



Maçlara daha az seyircinin katılacağı ve sanal olarak ve televizyonda daha fazla maç izleneceği için, televizyonda yayınlanan bu maçlar NBA için daha önemli hale geliyor. Sebebi ise, ligin, yıldız oyuncularının önemli maçlarda oturmasını istememesi.



