NBA, koronavirüs protokolünde önemli değişiklikler yapıyor!

ESPN'den Adrian Wojnarowski, NBA'in, koronavirüs için test sonucu alamayan oyuncular için olan protokolü düzenleyerek, önemli değişiklikler yapacağını belirtti.



Yeni protokolun, oyuncuların maçlara daha hızlı bir şekilde geri dönüşe izin vereceği şekilde düzenleneceği açıklandı.



Karantinaya girdikten sonra, eğer bir oyuncu semptom bulundurmuyorsa ve ilk tekrar edilen testte negatif sonuç almışsa, maç başlangıcından bir saat önce başka bir negatif sonuç daha alması durumunda, bir sonraki maçta oynamasına izin verilecek. Ortalama olarak, her 1000 testten beşi sonuçsuz gelebiliyor.



NBA takımları, bir playoff serisinin ortasında, bir oyuncunun test sonucu alamayıp maç kaçırmaya zorlanmasıyla, oyuncu mevcudiyetinin tehlikeye girebileceğinden endişe duyuyorlar. Bazı durumlarda, bu protokol değişikliği, oyuncular için karantina penceresini kısaltabilecek.



