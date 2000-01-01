NBA, konferans farkı olmadan 1-16 playoff formatı düşünebilir!

NBA'in, bu sezonun playoffları için, konferans farkı gözetmeksizin 1-16 takım formatını düşünebileceği bildirildi.



NBA'in 2019-20 sezonunu sürdürme konusunda ne karar vereceğini henüz bilinmiyor. Koronavirüs salgını sonrasında lig sezonu askıya almış durumda ve ön ofisin sezonun geri dönüşüyle ilgili vereceği karar hakkında birçok söylenti ortaya çıkmıştı.



ESPN'den Brian Windhorst, sezonun yeniden başlaması için ligin planlarının ne olabileceğine dair bir güncelleme sundu. "Get Up!" programında, konferanslardan bağımsız olarak, ligin playofflar için 16 takım formatı kullanması adına "iyi bir şans" olduğunu açıkladı:



"Bence bunun sadece 16 takımlık bir playoff olma şansı çok yüksek. Eğer durum buysa, Adam Silver'ın uzun zamandır istediği bir şey için fırsat açar, bu da sezonda 1'den 16'ya kadar sıralama ekleyip o rotadan gitmek. Seyahatle ilgili veya bunun gibi bir mazeret olmayacak."



"Bunun takım sahiplerinin onayından geçmesi gerekiyor, ve bu da bir grup Doğu Konferansı takım sahibinin kabul etmesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak bunu ilginç hale getirmenin, renklendirmenin ve potansiyel olarak bu teoriyi test etmenin bir yolu varsa, gittikleri yön bu ise asla daha iyi bir fırsat elde edemezsiniz."



Normal sezon askıya alındığında takımların derecelerine göre, 16 takımlık bir playoff şöyle görünecek:



(1) Milwaukee Bucks - (16) Orlando Magic



(8) Miami Heat - (9) Oklahoma City Thunder



(4) LA Clippers - (13) Dallas Mavericks



(5) Boston Celtics - (12) Philadelphia 76ers



(3) Toronto Raptors - (14) Memphis Grizzlies



(6) Denver Nuggets - (11) Indiana Pacers



(7) Utah Jazz - (10) Houston Rockets



(2) Los Angeles Lakers - (15) Brooklyn Nets



