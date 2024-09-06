NBA'de ismini vermeyen bir koç, Golden State Warriors'ın en iyi dönemini geride bıraktığını ve performansı için hâlen Stephen Curry'ye bel bağladığını öne sürdü.



Heavy Sports'a konuşan koç, Warriors'ı bir zamanlar popüler olan ve turneye çıkmaya devam eden ancak artık aynı başarıya veya öneme sahip olmayan bir rock grubuna benzetti:



"Hâlâ turneye çıkan rock'n'roll gruplarından biri gibiler. Solistleri hâlâ aynı ve üst düzeyde performans sergileyebiliyor. Ancak eskisi gibi değiller ve birkaç yıldır hit şarkıları yok. Boston'a karşı kazandıkları o şampiyonluk, artık bir ömür boyu başarı ödülü gibi görünüyor."



Golden State, sırasıyla 2022'de şampiyon olmaktan 2023'te playoff ikinci turunda elenmeye, 2024'te ise Batı Konferansı'nın 10'uncu sırasındaki bir takım olarak play-in turnuvasında Sacramento Kings tarafından elenme noktasına gerilemişti.



Curry ise bireysel anlamda başarısını sürdürmüş, geçtiğimiz sezon 74 maçta 26.4 sayı, 5.1 asist ve 4.5 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU