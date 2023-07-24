NBA, Charlotte Hornets'ın satışını onayladı

NBA Yönetim Kurulu, Charlotte Hornets'ın Michael Jordan'dan Gabe Plotkin ve Rick Schnall liderliğindeki bir gruba satışını onayladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA, Charlotte Hornets'ın satışını onayladı
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24 Temmuz 2023 11:21
NBA Yönetim Kurulu, Charlotte Hornets'ın Michael Jordan'dan Gabe Plotkin ve Rick Schnall liderliğindeki bir gruba satışını onayladı.

Önümüzdeki 1-2 hafta içinde tamamlanması beklenen satış, Jordan'ın Hornets'ın çoğunluk sahibi olarak 13 yıllık görev süresini sona erdirmiş olacak.

MJ, satıştan sonra değeri yaklaşık 3 milyar dolar olan Hornets'taki azınlık hissesini elinde tutacak.

Jordan, 2010 yılında Charlotte takımındaki çoğunluk hissesi için 275 milyon dolar ödemişti.

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