NBA Yönetim Kurulu, Charlotte Hornets'ın Michael Jordan'dan Gabe Plotkin ve Rick Schnall liderliğindeki bir gruba satışını onayladı.



Önümüzdeki 1-2 hafta içinde tamamlanması beklenen satış, Jordan'ın Hornets'ın çoğunluk sahibi olarak 13 yıllık görev süresini sona erdirmiş olacak.



MJ, satıştan sonra değeri yaklaşık 3 milyar dolar olan Hornets'taki azınlık hissesini elinde tutacak.



Jordan, 2010 yılında Charlotte takımındaki çoğunluk hissesi için 275 milyon dolar ödemişti.



