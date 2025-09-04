NBA, 2026 All-Star organizasyonunu köklü bir değişikliğe götürebilecek yeni bir format üzerinde çalışıyor.Ligin, en iyi Amerikalı oyuncuları ile en iyi uluslararası yıldızlarını karşı karşıya getirecek üç takımlı bir turnuva düzenlemeyi planladığı bildirildi.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, planlanan formatta iki Amerikan oyunculardan oluşan takım ve bir Dünya karması yer alacak. Turnuvada toplam sekiz oyuncudan oluşan üç takım mücadele edecek ve All-Star organizasyonunda her yıl seçilen 24 oyuncu sayısı korunmuş olacak.Maçların tek bir 12 dakikalık çeyrek üzerinden oynanacağı belirtildi. Bu durum, organizasyona hem hız hem de rekabet unsuru katmayı hedefliyor.NBA yönetimi ve oyuncular birliği, yeni formatı ligin rekabet komitesine sundu. Komitenin, önerilen değişikliğe olumlu yaklaştığı aktarıldı.NBA komiseri Adam Silver, Haziran ayında yaptığı açıklamada 2026 All-Star organizasyonunda muhtemelen bir "ABD – Dünya" formatının yer alacağını belirtmişti. Bu hamlenin, aynı dönemde düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'ndan maksimum etki elde etmek için planlandığını söylemişti.NBC, Kış Olimpiyatlarının Amerika'daki yayın haklarına sahip olduğundan, All-Star organizasyonunu 2002'den bu yana ilk kez gelecek sezon ekranlara taşıyacak.