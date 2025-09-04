04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-143'
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
0-182'
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

NBA, All-Star organizasyonunda 3 takımlı turnuva formatını değerlendiriyor

calendar 04 Eylül 2025 17:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
NBA, 2026 All-Star organizasyonunu köklü bir değişikliğe götürebilecek yeni bir format üzerinde çalışıyor.

Ligin, en iyi Amerikalı oyuncuları ile en iyi uluslararası yıldızlarını karşı karşıya getirecek üç takımlı bir turnuva düzenlemeyi planladığı bildirildi.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, planlanan formatta iki Amerikan oyunculardan oluşan takım ve bir Dünya karması yer alacak. Turnuvada toplam sekiz oyuncudan oluşan üç takım mücadele edecek ve All-Star organizasyonunda her yıl seçilen 24 oyuncu sayısı korunmuş olacak.


Maçların tek bir 12 dakikalık çeyrek üzerinden oynanacağı belirtildi. Bu durum, organizasyona hem hız hem de rekabet unsuru katmayı hedefliyor.

NBA yönetimi ve oyuncular birliği, yeni formatı ligin rekabet komitesine sundu. Komitenin, önerilen değişikliğe olumlu yaklaştığı aktarıldı.

NBA komiseri Adam Silver, Haziran ayında yaptığı açıklamada 2026 All-Star organizasyonunda muhtemelen bir "ABD – Dünya" formatının yer alacağını belirtmişti. Bu hamlenin, aynı dönemde düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'ndan maksimum etki elde etmek için planlandığını söylemişti.

NBC, Kış Olimpiyatlarının Amerika'daki yayın haklarına sahip olduğundan, All-Star organizasyonunu 2002'den bu yana ilk kez gelecek sezon ekranlara taşıyacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
