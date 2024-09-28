Nazillispor galibiyet hedefliyor

Nazillispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta puan arayışını 68 Aksarayspor deplasmanında sürdürecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Nazillispor galibiyet hedefliyor
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28 Eylül 2024 17:05
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maç sonunda puanla alamayan ve teknik direktörü Özkan Kılıç'la yollarını ayıran grup sonuncusu Nazillispor yarın deplasmanda 68 Aksarayspor'la karşı karşıya gelecek.

Dağılgan Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Mustafa Ünver düdük çalacak. Takımın başında sahaya çıkacak teknik sorumlu Gürhan Gürmez, "Biz işimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Rakibimizin de güçlü ekiplerden biri olduğunun farkındayız. Nazillispor olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zorlu deplasmanda puan ve puanlar almak istiyoruz. Ben tüm arkadaşlarıma güveniyorum ve gereğini yapacaklarına olan inancımı koruyorum" dedi.
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