Nazillispor'da yeni başkan Ambar görevde

ALTYAPIYA KADIN ELİ

3'üncü Lig'e düşen Nazillispor'da şirket yönetimini ve başkanlığı Şahin Kaya'dan kulübün borçlarıyla birlikte devralan Ümit Ambar işbaşı yaptı. Eski futbol hakemi olup İngiltere'de spor akademisi bulunan Ümit Ambar,diye konuştu.Başkan Ümit Ambar,dedi.diyen Başkan Ambar,ifadelerini kullandı.Nazillispor'da Başkan Ümit Ambar ilk görevlendirmesini altyapıda yaptı. Altyapı ve futbol okulları direktörlüğü görevine kariyerinde son olarak Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da çalışan Burcu Eken getirildi. Yeni yapılanma kapsamında altyapı ve futbol okulu faaliyetlerinin yarın yeniden başlayacağı açıklandı.