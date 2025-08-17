17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
0-115'
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Naz Akyol: "Avrupa kupasını kazanmak zorundayız"

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Naz Aydemir Akyol, TRT Spor Yıldız'a yaptığı açıklamada "Avrupa kupasını kazanmak zorundayız" diyerek gelecek hedefini açıkladı.

calendar 17 Ağustos 2025 12:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinden Naz Aydemir Akyol, TRT Spor Yıldız'a gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpte çok iyi karşılandığına dikkat çeken ve bu sebeple çok mutlu olduğunu belirten deneyimli voleybolcu, "Öncelikle hem mutluyum hem de çok heyecanlıyım. Galatasaray camiası beni çok güzel karşıladı, destek verdi ve adeta bağrına bastı. Bu yüzden benim açımdan da keyifli bir başlangıç oldu diyebilirim" ifadelerini kullandı.

KAZANMAK ZORUNDAYIZ


Sarı kırmızılı takımla başarılara ulaşmak istediğini kaydeden Naz Aydemir Akyol şunları söyledi:

"Hedeflerimiz belli; CEV Kupası'nda şampiyonluğa oynayacağız. Başka hiçbir sonuç başarı olarak kabul edilmemeli. O Avrupa Kupasını almak zorundayız. Bu kadro derinliği ve iyi sporcuların yer almasıyla birlikte. Umuyorum ki bir Avrupa Kupasını kulübe hediye edeceğiz."

 Reklam 
