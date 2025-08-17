Naz Akyol: 'Avrupa kupasını kazanmak zorundayız'

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinden Naz Aydemir Akyol, TRT Spor Yıldız'a gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Sarı-kırmızılı kulüpte çok iyi karşılandığına dikkat çeken ve bu sebeple çok mutlu olduğunu belirten deneyimli voleybolcu,ifadelerini kullandı.Sarı kırmızılı takımla başarılara ulaşmak istediğini kaydeden Naz Aydemir Akyol şunları söyledi: