Nash: "Simmons'ın şut atmaması, hiç büyük bir endişe değil"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, yeni oyuncusu Ben Simmons'ın şut eksikliğinin kendisi için "büyük bir endişe" olmadığını söyledi.



Nets geçtiğimiz hafta James Harden'ı, şutlarıyla ilgili sorun yaşadığı bilinen Simmons da dahil üç oyuncuyla takas etmişti.



NBA'de oynadığı dört yıl boyunca 26 yaşındaki point guard, yalnızca 34 üçlük denemiş ve bunlardan beşinde isabet bulabilmişti. Simmons ayrıca serbest atış çizgisinden de %59.7 gibi düşük bir yüzdeyle oynamıştı.



Ancak Nash, kendisi için bunun önemli bir sorun olmadığını belirtti:



"Ben, sahada binlerce şey yapan bir oyuncu. Şutu, görmek için can attığım şeylerden biri değil. Kendisi şut atmasa bile harika bir basketbolcu. Bu konuda pek tartıştığımız bir şey yok.



Şut atmada gelişirse harika, ama kendisi zaten All-Star bir oyuncu. Yaptığı diğer şeylerle birlikte maçlara etki etme konusunda inanılmaz bir potansiyeli var. Dürüst olmak gerekirse, şutu öyle çok büyük bir endişe değil."



