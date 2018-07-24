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Napoli'den Koulibaly için flaş transfer açıklaması!

Napoli Başkanı, Aurelio De Laurentiis, Kalidou Koulibaly için gelen astronomik teklifi reddettiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Napoli'den Koulibaly için flaş transfer açıklaması!
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24 Temmuz 2018 20:48
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, Koulibaly için yapılan astronomik teklifi reddettiğini açıkladı. 

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre, Napoli Başkanı'nın ismini sır gibi sakladığı bir takımdan Koulibaly için 100 milyon euroluk teklif aldığı ve kabul edilmediği belirtildi. 

De Laurentiis, transfer teklifini doğruladı ve, "Kalidou Koulibaly için bir Premier Lig kulübünden 100 milyon Euro'luk teklif aldık. Bu teklifi görüşmeye, pazarlık yapmaya değer bile bulmadık." dedi.

Kalidou Koulibaly, geçtiğimiz sezon Napoli forması ile çıktığı 45 karşılaşmada 5 gol 1 asistlik performans gösterdi ve 3.966 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.



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