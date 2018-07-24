Napoli'den Koulibaly için flaş transfer açıklaması!

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, Koulibaly için yapılan astronomik teklifi reddettiğini açıkladı.İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre, Napoli Başkanı'nın ismini sır gibi sakladığı bir takımdan Koulibaly için 100 milyon euroluk teklif aldığı ve kabul edilmediği belirtildi.De Laurentiis, transfer teklifini doğruladı ve,dedi.Kalidou Koulibaly, geçtiğimiz sezon Napoli forması ile çıktığı 45 karşılaşmada 5 gol 1 asistlik performans gösterdi ve 3.966 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.