Napoli Lukaku'yu resmen açıkladı: İşte bonservis bedeli

Napoli, Chelsea'den Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Napoli Lukaku'yu resmen açıkladı: İşte bonservis bedeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2024 17:12
İtalya'da Roma ve Inter formaları giyen Romelu Lukaku'nun yeni takımı başka bir İtalyan kulübü oldu.

Napoli, Chelsea'den Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

CHELSEA'YE ÖDENECEK RAKAM

İtalyan ekibinin, oyuncu için İngilizlere, 30+15 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Napoli, Lukaku ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Lukaku, İtalyan ekibinde 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery