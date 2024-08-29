Napoli Lukaku'yu resmen açıkladı: İşte bonservis bedeli

İtalya'da Roma ve Inter formaları giyen Romelu Lukaku'nun yeni takımı başka bir İtalyan kulübü oldu.



Napoli, Chelsea'den Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattığını açıkladı.



CHELSEA'YE ÖDENECEK RAKAM



İtalyan ekibinin, oyuncu için İngilizlere, 30+15 milyon euro ödeyeceği belirtildi.



Napoli, Lukaku ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.



Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Lukaku, İtalyan ekibinde 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU