Napoli lider, Sociedad son anda turladı

UEFA Avrupa Ligi'nin son maç haftasında Napoli ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Napoli lider, Sociedad son anda turladı
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10 Aralık 2020 22:50
UEFA Avrupa Ligi'nin son maç haftasında Napoli ile Real Sociedad, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşılaştı. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Napoli'nin golü 35. dakikada Zielinski'den geldi. Real Sociedad'ın golü ise 90+2. dakikada Willian Jose'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Napoli grubunu 11 puanla lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Real Sociedad ise puanını 9 yaptı ve 2. sıradan üst tura yükseldi.

Napoli'de Zielinski, son 3 Avrupa Ligi sezonunda gol kaydeden tek Napoli oyuncusu oldu.

MARADONA ADIYLA İLK KEZ

Napoli'nin stadyumunun adı Diego Armando Maradona olarak değiştirildikten sonra ilk oynanan maç Sociedad maçı oldu. Futbol efsanesi Maradona, 60 yaşında hayata veda etmişti. 



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