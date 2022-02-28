Napoli, Lazio'yu son dakikada devirdi! Liderliğe yükseldi!

İtalya Serie A 27. hafta mücadelesinde Napoli, deplasmanda Lazio'yu 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Napoli, Lazio'yu son dakikada devirdi! Liderliğe yükseldi!
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28 Şubat 2022 00:50
İtalya Serie A 27. hafta mücadelesinde Napoli, deplasmanda Lazio ile karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico'da oynanan maçı Napoli 1-0 kazandı. Maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Napoli'ye galibiyeti getiren golü 62. dakikada Lorenzo Insigne ve 90+4. dakikada Fabian Ruiz kaydetti. 

Napoli'de forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, Insigne'nin golünün asistini yapan isim oldu.

Napoli bu galibiyetle 57 puana çıktı. Lazio ise 43 puanda kaldı. 

Napoli 28. haftada Milan'ı konuk edecek, Lazio ise Cagliari deplasmanına gidecek. 



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