İtalya Serie A'nın 2. haftasında Napoli ile Bologna karşı karşıya geldi. Diego Maradano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 3-0'lık skorla kazandı.



Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Giovanni Di Lorenzo, 75. dakikada Kvicha Kvaratskhelia ve 90+4. dakikada Giovanni Simeone kaydetti.



Sezona Verona deplasmanında mağlubiyetle başlayan Napoli, ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Bologna ise 1 puanda kaldı.



Napoli, gelecek hafta Parma ile karşılaşacak. Bologna ise sahasında Empoli'yi ağırlayacak.





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