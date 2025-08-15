Napoli, Iğdır FK'den Özder Özcan ile anlaştı!

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, dikkat çeken bir transfere imza atarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK forması giyen Özder Özcan'ı renklerine bağladı.
Henüz 18 yaşında olan Hollanda doğumlu forvet, yalnızca bir hafta önce Ado Den Haag'dan Iğdır FK'ye transfer olmuştu. Ancak genç golcünün Türkiye kariyeri uzun sürmeden sona erdi.
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre Napoli, Özder Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç oyuncunun, İtalyan devinin Primavera (genç) takımında forma giymesi bekleniyor.