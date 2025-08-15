15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Napoli, Iğdır FK'den Özder Özcan ile anlaştı!

Napoli, Iğdır FK'den 18 yaşındaki forvet Özder Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Genç oyuncunun İtalyan ekibin Primavera takımında forma giymesi bekleniyor.

calendar 15 Ağustos 2025 14:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, dikkat çeken bir transfere imza atarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK forması giyen Özder Özcan'ı renklerine bağladı.

Henüz 18 yaşında olan Hollanda doğumlu forvet, yalnızca bir hafta önce Ado Den Haag'dan Iğdır FK'ye transfer olmuştu. Ancak genç golcünün Türkiye kariyeri uzun sürmeden sona erdi.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre Napoli, Özder Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç oyuncunun, İtalyan devinin Primavera (genç) takımında forma giymesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
