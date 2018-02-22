UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında, ilk maçta sahasında 3-1 yenildiğiile Almanya'da karşılaştı. Leipzig, Napoli'ye sahasındayenilmesine rağmen tur atlayan takım oldu.Güçlü rakibini deplasmanda iki farkla yenmesine rağmen Avrupa Ligi'nin dışında kalan Napoli'nin gollerini 33. dakikadave 86. dakikadaattı. Kalan kısa sürede başka gol bulamayan Napoli, Avrupa'ya veda etti.Maç boyunca defansif bir görüntü çizen Leipzig, sahasında 2-0 yenilmesine rağmen ilk maçta elde ettiği 3-1'lik galibiyetin avantajıyla Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırdı.