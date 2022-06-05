Nando De Colo, Fransa'ya geri dönüyor!

Fenerbahçe Beko'nun sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız yıldızı Nando De Colo'ya ülkesin Fransa'dan talip çıktığı öne sürüldü.



Yunan basınından George Zakkas'ın haberine göre; Fransız ekibi ASVEL'in, Nando De Colo ile yakından ilgilendiğini öne sürüldü. Haberde Fenerbahçe Beko'nun henüz De Colo ile ilgili net bir karar vermediği belirtilirken yolların ayrılması halinde ASVEL'in temaslarını sıklaştıracağı ifade edildi.



Nando De Colo bu sezon Euroleague'de 11.9 sayı, 2.2 ribaunt ve 3.8 asist ortalamalarıyla oynadı.





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