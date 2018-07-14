TARİHİN EN UZUN SÜREN MAÇLARINDAN BİRİ

"WIMBLEDON'DA CİNSEL AYRIMCILIK YAPILIYOR"

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası'da tek erkeklerdeile Sırbistanlıarasındaki yarı final karşılaşması, saat kuralı nedeniyle ertelendi.İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın on birinci gününün ikinci maçında, dünya 1 numarası İspanyol Nadal ile 12 numaralı seribaşı Sırbistanlı Djokovic karşılaştı.Djokovic, 7'nci oyunda Nadal'ın servisini kırarak ilk seti 6-4 aldı. Çabuk toparlanan Nadal, etkili "backhand"lerinin yardımıyla Djokovic'in servisini iki kez kırarak ikinci seti 6-3 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.Üçüncü sette iki tenisçi de birbirine üstünlük kurmakta zorlanırken, 6-6 beraberliğin ardından karşılaşma tie-break'e gitti. Bu bölümde daha az basit hata yapan Djokovic, tie-break'i 11-9, seti ise 7-6 alarak 2-1 öne geçti.Wimbledon'ın saat kuralı gereği maç bugüne ertelendi. Turnuvada, yerel saatin 23.00'ü geçmesinin ardından maçlar kurallar gereği sonraki güne erteleniyor.Günün tek erkeklerdeki ilk yarı final maçında Güney Afrikalı tenisçi Kevin Anderson, ABD'li John Isner'i 7-6, 6-7, 6-7, 6-4 ve 26-24'lük setlerin ardından 3-2 yenerek ilk finalist olmuştu. 6 saat 36 dakika sürerek grand slam ve turnuva tarihinin en uzun ikinci maçı konumuna gelen mücadele, Djokovic ile Nadal arasındaki maçın planlanandan çok daha geç başlamasına yol açmıştı.Bu ertelenme sebebiyle Nadal ve Djokovic arasındaki maç, bugün İngiltere yerel saati ile 1'de kaldığı yerden devam edecek. Bu da 14:00'te başlaması gereken Serena Williams ve Angelique Kerber arasındaki kadınlar tekler finalinin ertelenmesine sebep olabilir. Eğer Nadal ve Djokovic'in maçı 1 saatten uzun sürerse, kadınlar finali ileri bir saatte oynanacak. Çünkü ana kortta o sırada erkek tekler yarı finali sahne alacak. Bu maç programındaki sürpriz değişiklik, cumartesi günü ana kortta oynanması gereken kadın çiftler finalinin başka bir kortta oynamasına da sebep olabilir.Wimbledon'ın bu kararı birçok tenisçi ve aktivist tarafından cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı gerekçesiyle tepki gördü. Wimbledon organizatörleri, kadın tenisçilerin, erkek oyuncular kadar saygı göstermediği için eleştirildi. Birçok kişi, kadınlar final maçının kesin bir başlama saati olması gerektiği konusunda şikayet ederken, aynı zamanda kadın çiftler finalinin de ana kortta oynanması gerektiği savunuldu.