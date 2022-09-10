Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta sezona etkili bir başlangıç yapan isimlerden biri de Kevin N'Koudou olmuştu. N'Koudou takım içindeki rekabetin başarıda önemli bir faktör olduğu fikrinde.
N'KOUDOU İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMIŞTI
Sezon başında takımdan ayrılacağı gündeme gelen ve adı transferde Avrupa'dan bazı takımlarla anılan Kevin N'Koudou, geride kalan 5 haftada 341 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti.
REKABETE HAZIR
Alanyaspor, Karagümrük ve Kayserispor maçlarında fileleri havalandıran futbolcu, yeni transferlerin takıma güç katacağı görüşünde. N'Koudou antrenmanlarda istekli bir görüntü ortaya koyarken, rekabete de hazır olduğunun sinyalini verdi.
NATHAN REDMOND VE N'KOUDOU
Kariyerinde Premier Lig bulunan iki futbolcuyu teknik direktör Valerien Ismael en iyi şekilde kullanmak istiyor. Fransız teknik adam, rakibe ve futbolcularının son durumlarına göre tercihler yapacak.
REDMOND TAM HAZIR DEĞİL
Maç oynayabilecek durumda olsa da Redmond, tam anlamıyla kendisinden beklenen seviyede değil. Southampton'dan transfer edilen futbolcu gerçek ritmini kazanmak için 2-3 haftaya ihtiyaç duyuyor.
N'KOUDOU İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMIŞTI
Sezon başında takımdan ayrılacağı gündeme gelen ve adı transferde Avrupa'dan bazı takımlarla anılan Kevin N'Koudou, geride kalan 5 haftada 341 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti.
REKABETE HAZIR
Alanyaspor, Karagümrük ve Kayserispor maçlarında fileleri havalandıran futbolcu, yeni transferlerin takıma güç katacağı görüşünde. N'Koudou antrenmanlarda istekli bir görüntü ortaya koyarken, rekabete de hazır olduğunun sinyalini verdi.
NATHAN REDMOND VE N'KOUDOU
Kariyerinde Premier Lig bulunan iki futbolcuyu teknik direktör Valerien Ismael en iyi şekilde kullanmak istiyor. Fransız teknik adam, rakibe ve futbolcularının son durumlarına göre tercihler yapacak.
REDMOND TAM HAZIR DEĞİL
Maç oynayabilecek durumda olsa da Redmond, tam anlamıyla kendisinden beklenen seviyede değil. Southampton'dan transfer edilen futbolcu gerçek ritmini kazanmak için 2-3 haftaya ihtiyaç duyuyor.
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