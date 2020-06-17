Muslera'nın yokluğunda gözler onda; Berk Balaban

Galatasaray'da Muslera'nın sezonu kapatmasından sonra gözler kulübeye çevrildi. Okan Kocuk artık birinci kaleci durumunda olacak. Okan'a da bir şey olursa, örneğin sakatlanır veya ceza alırsa kaleye kim geçecek? İşte o zaman Galatasaray'ın kalesi 20 yaşında bir eldivene teslim olacak: Berk Balaban..Devre arasında Altay ile yapılan hazırlık maçındaki performansı ile dikkat çeken Berk Balaban o maçta bir penaltı kurtarmış ve önemli kurtarışlara imza atmıştı. Galatasaray altyapısında yetişen ve U14, U15, U16, U17, U19 ve U21 takımlarında forma giyen Berk Balaban için sarı-kırmızılılar, "Yüzde 100 Galatasaraylı. Yerli ve altyapımızdan yetişti" ifadesini kullandı.Fiziksel özelliklerinin yanı sıra her iki ayağını da iyi kullanması ile dikkat çeken Berk için Florya'da, "Dünya çapında bir kaleci olacak" yorumu yapılıyor. Muslera'nın da Berk için, "Çok farklı özellikleri var. Galatasaray benden sonra da emin ellerde olacak" dediği ifade edildi.Teknik Direktör Fatih Terim, Uruguaylı kalecinin yokluğunda ilk planda kaleyi Okan Kocuk'a teslim edecek. Berk Balaban ise kulübede yer alacak.