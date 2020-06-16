Hastaneden ilk fotoğraf: Fernando Muslera

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Muslera'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve oyuncusunun doğum gününü kutladı.













Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Muslera'nın Galatasaray için bir kaleciden fazlası olduğunu dile getirerek, kendisinin moral motivasyonunun iyi olduğunu söyledi.

Fatih Terim, "Hem onun doğum gününü kutladık hem de geçmiş olsun ziyaretini yaptık. Ameliyatı da çok iyi geçmiş. Olabilecek en iyi durumda şu anda. Muslera, sadece bir kaleci olmaktan çok öte önemli şeyler ifade ediyor Galatasaray adına. Tabii ki eksikliğini hissedeceğiz. İnşallah aramıza en kısa zamanda dönecek. Böyle durumlar olduktan sonra Allah beterinden saklasın demek gerekiyor. İnşallah bir an evvel ayağa kalkar ve ailesine, Galatasaray'a kavuşur. Çok büyük geçmiş olsun." diye konuştu.



Hastaneden çok özel 3 fotoğraf resmi internet sitesinden paylaşıldı. Rizespor maçında sakatlık geçiren oyuncu 34. yaş gününde bıçak altıan yatmış oldu.