Muslera'dan 7-0 sonrası transfer sözleri

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'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.Muslera, 7-0 kazandıkları maçın ardından sorulan transfer sorusunu da yanıtladı.''Maç yorumu yapmadan önce sağlık ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Akhisar maçında belimde inanılmaz bir ağrım vardı ama beni 3 günde yatiştirdiler. Türm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 7 gol attık, gol yemedik.''''Bir kontratım var. Hedefim kontratımın sonuna kadar Galatasaray'da kalmak. Bu dedikoduları kim çıkartıyor bilmiyorum. Şu an için böyle bir şey yok. Kontratım bitene kadar devam etmek istiyorum. Nasıl ayrılık olur? Sezon sonunda çok ciddi, Galatasaray'ı ve beni mutlu edecek bir teklif olursa, oturulur ve konuşulur.''