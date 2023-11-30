Muslera'dan Manchester United'ın kalecisi Onana'ya teselli!

Manchester United'ın Kamerunlu file bekçisi, bu sezon yediği hatalı goller nedeniyle zor günler geçirdi.



Buna rağmen Erik ten Hag, öğrencisinden vazgeçmedi. Andre Onana, Rams Park'ta yine unutmak isteyeceği bir karşılaşmayı geride bıraktı. 27 yaşındaki kaleci, Ziyech'in ilk frikik golünde kapattığı köşeden topu ağlarında gördü.



Onana, Faslı yıldızın ikinci serbest vuruş golünde ise üstüne gelen topu içeri çeldi. Fernando Muslera, son düdüğün ardından çok üzgün olan meslektaşının yanına giderek kendisini teselli etti.





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