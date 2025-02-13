Denver Nuggets, guard Jamal Murray'nin 55 sayıyla kariyer rekorunu kırdığı maçta Portland Trail Blazers'ı 132-121'lik skorla mağlup etti.



Murray, 55 sayıyla Nuggets tarihinde bir maçta en çok sayı üreten üçüncü oyuncu oldu. Denver guardı, 42 dakika süre aldığı maçta yedi üçlük isabeti bulurken, ayrıca 4 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma kaydetti.



27 yaşındaki oyuncu NBA tarihinde bir maçta en çok sayı bulan Kanadalı oyuncu olmayı başararak, Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander'ın bu sezon Utah Jazz'e karşı bulduğu 54 sayılık performansı geride bırakmış oldu.



Murray'nin takım arkadaşı Nikola Jokic ise karşılaşmada 26 sayı, 15 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı.



Yedi oyuncusu çift haneli skor üreten Trail Blazers ekibinde Anfernee Simons, 26 sayı ve 6 asistlik perfomansıyla başı çekse de bu galibiyet için yeterli olmadı.



Denver'ın sekiz maçlık galibiyet serisi, NBA'de aktif olan en uzun galibiyet serisi konumunda. Nuggets, All-Star molasından sonra 20 Şubat'ta Charlotte Hornets'a karşı oynayacağı karşılaşmayla formunu sürdürmeye çalışacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Spurs 103-116 Celtics

Hornets 86-102 Magic

Pacers 134-130 Wizards

76ers 96-100 Nets

Hawks 148-149 Knicks

Cavaliers 131-108 Raptors

Pistons 128-110 Bulls

Bucks 103-101 Timberwolves

Kings 119-111 Pelicans

Heat 101-115 Thunder

Suns 111-119 Rockets

Lakers 119-131 Jazz

Warriors 107-111 Mavericks

Grizzlies 114-128 Clippers



