Muleka için pazarlık sürüyor

Beşiktaş, Jackson Muleka'yı isteyen Al-Kholood ile pazarlıklarına devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Muleka için pazarlık sürüyor
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02 Ağustos 2024 12:11
Beşiktaş yönetimi, Jackson Muleka'ya talip olan Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Kholood ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Al-Kholood, siyahbeyazlılara 500 bin Euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif etti.

Beşiktaşlı kurmayların hem kiralama hem de opsiyon ücretini biraz daha artırmak adına görüşmelere devam ettiği belirtildi. Oyununcun da kendisine yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Muleka'nın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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