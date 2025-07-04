Muhsin Yaşar, Galatasaray MCT Technic'te!

Galatasaray Basketbol MCT Technic, Karşıyaka'dan pivot oyuncusu Muhsin Yaşar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Tofaş'ta başlayan kariyerine Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka ve Karşıyaka'ya, uzanan bir basketbol yolculuğu ile devam eden 207 cm boyundaki tecrübeli pivot Mushin Yaşar'a sarı kırmızılı forması altında başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Tofaş'ta başlayan kariyerine Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka ve Karşıyaka'ya, uzanan bir basketbol yolculuğu ile devam eden 207 cm boyundaki tecrübeli pivot Mushin Yaşar'a sarı kırmızılı forması altında başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.