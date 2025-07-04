Muhsin Yaşar, Galatasaray MCT Technic'te!

Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka'dan Muhsin Yaşar'ı kadrosuna kattı.

calendar 04 Temmuz 2025 19:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Muhsin Yaşar, Galatasaray MCT Technic'te!
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Galatasaray Basketbol MCT Technic, Karşıyaka'dan pivot oyuncusu Muhsin Yaşar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Tofaş'ta başlayan kariyerine Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka ve Karşıyaka'ya, uzanan bir basketbol yolculuğu ile devam eden 207 cm boyundaki tecrübeli pivot  Mushin Yaşar'a sarı kırmızılı forması altında başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.
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