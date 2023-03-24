Muhammed Salah, Mısır'ı galibiyete taşıdı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Rui Vitoria'nın ekibi Mısır ile Mario Marinica'nın yönetimindeki Malavi karşı karşıya geldi.



30 Haziran Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mısır 2-0 kazanırken goller 20. dakikada Muhammed Salah ve 45+1'de Omar Marmoush'tan geldi. Marmoush'un golünde asist Salah'tan geldi.



Mısır Milli Takımı'nda forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Mustafa Muhammed, karşılaşmada 87 dakika forma giydi.



Bu sonuçla birlikte 3 maç sonunda 6 puana ulaşırken, Malavi 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında iki ekip bu kez Malavi'de karşı karşıya gelecek.





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