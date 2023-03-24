Muhammed Salah, Mısır'ı galibiyete taşıdı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Mısır, evinde Malavi'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Muhammed Salah, Mısır'ı galibiyete taşıdı
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24 Mart 2023 23:59
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Rui Vitoria'nın ekibi Mısır ile Mario Marinica'nın yönetimindeki Malavi karşı karşıya geldi.

30 Haziran Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mısır 2-0 kazanırken goller 20. dakikada Muhammed Salah ve 45+1'de Omar Marmoush'tan geldi. Marmoush'un golünde asist Salah'tan geldi.

Mısır Milli Takımı'nda forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Mustafa Muhammed, karşılaşmada 87 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte 3 maç sonunda 6 puana ulaşırken, Malavi 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında iki ekip bu kez Malavi'de karşı karşıya gelecek.

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