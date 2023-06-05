Mourinho'ya kal çağrısı

Roma Başkanı Dan Friedkin ve Roma taraftarı, Jose Mourinho'ya kal çağrısı yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mourinho'ya kal çağrısı
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05 Haziran 2023 19:49
Roma'daki geleceği merakla beklenen Jose Mourinho için Roma Başkanı ve taraftarları tecrübeli teknik adamın kalması yönünde ısrarını sürdürüyor. 

Roma'nın Spezia'ya karşı oynadığı müsabakadan sonra Roma Kulübü başkanı Dan Friedkin tecrübeli teknik adam hakkında açıklamada bulundu. Dan Friedkin, ''Jose Mourinho burada kalırsa memnuz kalırız.'' ifadesini kullandı.

Öte yandan taraftarlarda Portekizli hocanın kalması yönünde çağrıda bulundu. Jose Mourinho lehine tezahüratta bulunan Roma taraftarı, ''Bizimle kal Jose'' pankartını tribünlere astı. 

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre PSG'nin, Jose Mourinho'ya ilgisi olduğu belirtildi.

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