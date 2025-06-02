Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Romulo gündemden düşmüyor. Göztepe'nin forvetinin birçok talibi mevcut... Leipzig; Ajax, Feyenoord, Roma, Monaco, Fulham ve Anderlecht gibi Avrupa'da önemli kulüplerin Sambacı ile yakından ilgilendiği biliniyor.
MOURINHO ÇOK İSTİYOR
Brezilyalı forvete Mourinho'nun hayran olduğu öğrenildi. Portekizli çalıştırıcının Romulo'nun oyun stilini ve Sarı-Kırmızılı takımdaki gollerini çok beğendiği belirtiliyor. Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Cenk Tosun'un ayrılığıyla, En-Nesyri'nin olası satışı gündemde. Forvet arayışlarında olan Sarı-Lacivertliler'in, Romulo'yu Mourinho'nun isteği doğrultusunda listeye aldığı kaydediliyor.
Kanarya'nın transferle ilgili aklındaki tek soru işareti ise, İzmir ekibinin 15 milyon Euro bonservis bedeli istemesi olarak öne çıkıyor. 30 Haziran 2028 tarihine kadar Göztepe ile sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki santrforun, güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.
BU SEZON PERFORMANSI
33 maçta forma giyen Brezilyalı golcü, 17 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
MOURINHO ÇOK İSTİYOR
Brezilyalı forvete Mourinho'nun hayran olduğu öğrenildi. Portekizli çalıştırıcının Romulo'nun oyun stilini ve Sarı-Kırmızılı takımdaki gollerini çok beğendiği belirtiliyor. Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Cenk Tosun'un ayrılığıyla, En-Nesyri'nin olası satışı gündemde. Forvet arayışlarında olan Sarı-Lacivertliler'in, Romulo'yu Mourinho'nun isteği doğrultusunda listeye aldığı kaydediliyor.
Kanarya'nın transferle ilgili aklındaki tek soru işareti ise, İzmir ekibinin 15 milyon Euro bonservis bedeli istemesi olarak öne çıkıyor. 30 Haziran 2028 tarihine kadar Göztepe ile sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki santrforun, güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.
BU SEZON PERFORMANSI
33 maçta forma giyen Brezilyalı golcü, 17 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.