Mourinho'dan kadroda radikal karar!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Kayserispor beraberliğinin ardından radikal kararlar aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan kadroda radikal karar!
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26 Nisan 2025 13:43
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesi formasyon değişikliği kararı alındı.

İlk 11'de önemli değişiklikler yapması beklenen Mourinho, eski sisteme dönmeyi düşünüyor.

Oğuz ve Kostic'e tekrar şans vermeyi planlayan Portekizli teknik adam, 3-4-1-2'in hücum hattında Talisca-Dzeko ikilisine, savunmada da Çaplar-Yusuf-Skriniar üçlüsüne yer vermesi bekleniyor.

Fred-Szymanski ikilisini bozmayacak olan Mourinho, 10 numarada da Tadic'e görev verecek.



 
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