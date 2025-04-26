Mourinho'dan kadroda radikal karar!

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İlk 11'de önemli değişiklikler yapması beklenen Mourinho, eski sisteme dönmeyi düşünüyor.
Oğuz ve Kostic'e tekrar şans vermeyi planlayan Portekizli teknik adam, 3-4-1-2'in hücum hattında Talisca-Dzeko ikilisine, savunmada da Çaplar-Yusuf-Skriniar üçlüsüne yer vermesi bekleniyor.
Fred-Szymanski ikilisini bozmayacak olan Mourinho, 10 numarada da Tadic'e görev verecek.
İlk 11'de önemli değişiklikler yapması beklenen Mourinho, eski sisteme dönmeyi düşünüyor.
Oğuz ve Kostic'e tekrar şans vermeyi planlayan Portekizli teknik adam, 3-4-1-2'in hücum hattında Talisca-Dzeko ikilisine, savunmada da Çaplar-Yusuf-Skriniar üçlüsüne yer vermesi bekleniyor.
Fred-Szymanski ikilisini bozmayacak olan Mourinho, 10 numarada da Tadic'e görev verecek.