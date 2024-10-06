Mourinho'dan En-Nesyri'ye destek: "Sana güveniyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gol sıkıntısı çeken Youssef En-Nesyri ile özel olarak görüştü ve ona olan güvenini tekrarladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mourinho'dan En-Nesyri'ye destek: 'Sana güveniyorum'
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06 Ekim 2024 11:09
Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, bir türlü istenilen patlamayı yapamadı.

MOURINHO'DAN DESTEK

Faslı golcü, bu sezon 11 maçta görev alırken sadece 1 kez fileleri havalandırdı. Yıldız golcünün Göztepe maçından beri golü yok. Son oynanan Twente maçında da yokları oynayan ve morali bozuk olan En-Nesyri'ye teknik direktör Jose Mourinho'dan destek geldi.

"SANA İNANIYORUM VE GÜVENİYORUM"

Portekizli teknik adamın Faslı golcüyle bir görüşme yaptığı ve ona olan güvenini tekrarladığı öğrenildi. Mourinho'nun bu görüşmede, "Senin kalitenin farkındayım. Şanssız dönemlerimiz olabilir. Bunu aşacağına da yürekten inanıyorum. Sana inanıyorum ve güveniyorum. Eleştirilere kulağını kapa ve çok çalışmaya devam et" ifadelerini kullandığı öğrenildi. En-Nesyri'nin görüşmeden memnun ayrıldığı bildirildi. 

 
 

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